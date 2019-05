Die Männer, die an Ute Witts Gartenpforte klingeln, haben sich ihr Opfer vermutlich gezielt ausgesucht. Die ehemalige Zahnärztin lebt allein in ihrem Haus in Berlin-Grunewald und ist schon 83 Jahre alt. Die Männer stellen sich als Dachdecker vor und behaupten, sie hätten vom Nachbardach aus gesehen, dass der Schornstein ihres Hauses beschädigt sei und dort Wasser eindringen könne.

Beim Betrugsderzernat des Landeskriminalamts in Berlin kennt man viele solcher Fälle. Ute Witt passt ins Beuteschema der sogenannten "Dachhaie": Eigenheimbesitzerin, alleinstehend und schon etwas älter. Oliver Klau vom LKA attestiert den Tätern besondere rhetorische Fähigkeiten: "Insbesondere wenn es sich um ältere Geschädigte handelt, können die Täter durch eine sehr geschickte Gesprächsführung tatsächlich ihre Opfer in eine gefühlte Zwangslage bringen, die dann dazu führt, dass die Opfer bereitwillig Verträge abschließen."

Die Täter bedrängen die alte Dame massiv. Sie gehen so weit, sie zu fragen, ob sie nicht noch alte Goldringe habe. Am Ende begleiten die Dachdecker Ute Witt zum Bankautomaten und nötigen sie, Geld abzuheben - insgesamt 9.300 Euro.

Pure Abzocke, findet Heiko Ebert von der Dachdeckerinnung Brandenburg. Er schätzt, dass ein seriöser Betrieb für eine derartige Reparatur nicht einmal die Hälfte verlangen würde. Ebert hat die Arbeiten auf Ute Witts Dach in Augenschein genommen. Ob überhaupt jemals ein Schaden da war oder ihn die Handwerker schlicht erfunden haben, kann er nachträglich nicht mehr feststellen. Doch was er an Reparaturen vorfindet, ist schockierend: "An der Stelle sieht man, dass die Schornsteinabdeckung nicht gut befestigt wurde. Beim nächsten Sturm fliegt die vom Dach und könnte auch den Nachbarn verletzen", so Ebert. Gefährlicher Pfusch also.