Abschließen, abreißen, planieren: So schien lange Zeit die Zukunft des ICC in Charlottenburg auszusehen. Denn seit der Schließung 2014 liegt der einstige Kongressgigant wie ein gestrandetes Raumschiff zwischen Autobahn und Messe - schadstoffverseucht, veraltet und ohne Perspektive auf eine Weiternutzung. Nun aber haben 13 Investoren dem Senat Ideen unterbreitete, wie es für das ICC weitergehen könnte.

Nun aber stellt Pop fest: Das Interesse am ICC ist durchaus da. Rund 50 Interessenten hätten sich das leerstehende Gebäude zuletzt angeschaut, 13 haben schließlich Angebote eingereicht, und acht von ihnen wissen bereits sehr genau, was sie aus dem ICC machen wollen.

Insgesamt drei Monate lang hatte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) prüfen lassen, ob die freie Wirtschaft überhaupt noch Interesse an dem riesigen Kongressbau hat. Dessen Weiternutzung wurde im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken als Ziel klar festgehalten, und zwar als Standort für Kongresse. "Das ICC zu ertüchtigen ist eine Notwendigkeit", so Pop. Schließlich brauche Berlin noch dringend Flächen für Veranstaltungen ab 8.000 Teilnehmer. Doch das Wie und letztlich auch das Ob waren alles andere als klar. Zu alt die Technik des "Internationalen Congress Centrums", zu marode und schadstoffbelastet das Gebäude.

In eine ähnliche Richtung, allerdings ohne große Folie, wollen die Entwickler von B:Grün – ARGE: Ihnen schwebt eine Umgestaltung des ICC in ein vollautomatisches Gewächshaus mit 13 Millionen Nutzpflanzen vor - neben der Kongressnutzung, die ebenfalls weiterhin stattfinden soll. Auch ein Restaurant ist geplant. Das Parkhaus müsste zusätzlichen Büros weichen.

Die Trockland Management GmbH, bekannt von den Bauplänen am Checkpoint Charlie , würde zusammen mit zwei Partnern aus dem ICC das M.ICC machen: Eine Erlebniswelt rund um das Thema Mobilität. Neben einer Teststrecke für neue Verkehrstechnologien soll es auch ein Museum der Berliner Rennsportgeschichte geben - passend zur Avus, die heutige A115, die direkt auf das ICC zuführt. Auch eine Ladestation für Elektrofahrzeuge des ÖPNV wäre denkbar, heißt es im Entwurf. Auch Trockland würde das ICC-Parkhaus abreißen und durch ein Bürogebäude mit Kongressfläche ersetzen. Allerdings soll in diesem Entwurf auch auf dem ICC-Vorplatz ein neues Gebäude entstehen, ein Hotel.

Der zweite Vorschlag mit Namensänderung kommt von der in Luxemburg ansässigen Aroundtown SA. Hier würde aus dem ICC das ICCC werden: Das "International Center for Contemporary Culture". Wie der Name schon vermuten lässt, würde hier die kulturelle Nutzung im Vordergrund stehen. Das ICCC soll neben Kongressen nämlich auch Platz für ein Zentrum für zeitgenössische Kultur bieten. Auch die bekannten TED-Talks, bei denen Prominente, Politiker, Künstler und Wissenschaftler die wichtigsten Ideen und Entdeckungen vorstellen, soll hier eine Heimat finden. Der Kern des alten ICC würde erhalten bleiben, die Außenanlagen aber umgestaltet werden. Wie bei den anderen Vorschlägen würde das Parkhaus einem Hotelanbau weichen.

In eine ähnliche Richtung zielt der Vorschlag der IGP Projekt GmbH: Sie will das ICC weitgehend als Konferenz- und Tagungsort erhalten, aber durch einen Büro- und Hotelturm mit 12 Ebenen erweitern. Außerdem sollen 1.000 Parkplätze entstehen.

Ebenfalls eingereicht wurden vier Investorenbriefe, mit denen mehrere Firmen ihr wirtschaftliches Interesse anmelden, ohne fertige Konzepte zu haben. Dabei sind Idee für einen In- und Outdoor-Funpark, eine begrünte Dachterrasse mit Bar und mehrere Hotels. Auffällig ist, dass bei fast jedem Vorschlag das marode ICC-Parkhaus abgerissen werden soll.

Einen ganz anderen Plan hat das in Berlin ansässige Künstlerkollektiv Live from Earth: Das ICC übernehmen wollen sie nur, bis dort die Schadstoffsanierung beginnt. In der Zwischenzeit wollen sie das gigantische Gebäude zwischennutzen, als Ort für Konzerte, Ausstellungen, Seminare und Workshops. Wirtschaftssenatorin Pop deutete allerdings an, dass dieser Vorschlag mit ihr eher nicht zu machen sein wird. "Eine Zwischennutzung ist meist das Signal, dass man noch ganz lange brauchen möchte."