Roland-49 Caputh Dienstag, 07.05.2019 | 11:30 Uhr

Der Billionen-Dollar und Euro-Investor BlackRock ist größter Anteilseigner bei den drei wichtigsten privaten Wohnungsunternehmen Vonovia AG, Deutsche Wohnen AG und LEG AG. Der Mieterbund Nordrhein-Westfalen wirft den Konzernen, die zusammen rund 700.000 Wohnungen besitzen, "rüde Methoden, Mietwucher und Tricksereien am Rande der Legalität" vor. Für all das trage Friedrich Merz als Aufsichtsratschef von BlackRock eine Mitverantwortung, so der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes in NRW, Hans-Jochen Witzke. (ZDF-Frontal 21, 24.11.2018) Ganz knapp wurde dieser Herr Merz nicht zum CDU-Vorsitzenden der CDU gewählt. Einflussreiche CDU-Kräfte wie Wolfgang Schäuble und auch die FDP werben aber weiter für Merz. - Die deutschen Mieter und Arbeitnehmer müssen endlich erkennen wer ihre Interessen vertritt! Viel zu viele Mieter und Arbeitnehmer sowie Rentner wählen nicht oder gegen ihre eigenen Interessen. Hier sollte mehr Hintergrundgeschehen veröffentlicht werden.