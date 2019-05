Die Suche nach einem Käufer für die insolvente Backkette Lila Bäcker - die unter anderem in Dahlewitz (Teltow-Fläming) eine Backfabrik betreibt - geht weiter. Auf der Gläubigerversammlung am Montag in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) fiel nach Angaben des Amtsgerichts noch keine Entscheidung über einen Verkauf.

Eine Gerichtssprecherin sagte, die Geschäftsführung des Unternehmens mit rund 2.700 Beschäftigten habe weiter den Auftrag, einen Investor zu finden. Auch der gerichtlich bestellte Sachwalter sei von den Gläubigern in seinem Amt bestätigt worden. Das Amtsgericht überwacht das seit 1. April laufende Insolvenzverfahren, das die Backkette in Eigenregie durchführt. Der Kette gehörten rund 400 Filialen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an.

Die Geschäftsführung des Unternehmens, das auch als Unser Heimatbäcker firmiert, hatte bereits mitgeteilt, dass noch mit einer Investorengruppe aus dem Bäckereigewerbe sowie einer Bankengruppe verhandelt werde. Eine Entscheidung für einen Investor soll noch im Mai fallen.