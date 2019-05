Netflix verlegt sein Deutschland-Team im Herbst 2019 von Amsterdam nach Berlin. Das berichtete der Mediendienst dwdl.de am Donnerstag. So wolle das US-Unternehmen mit dem lokalen Standort näher am deutschen Markt sein und "Partnerschaften vertiefen", sagte Kelly Luegenbiehl, Vice President of International Originals EMEA. In London und Madrid hat der Streaming-Dienst bereits solche Büros, in Paris ist eines geplant.