Das kündigte Vize-Konzernchef Okuno beim Besuch des Regierenden Bürgermeisters Müller in Tokio an. Demnach wird das deutsche Tochterunternehmen eShelter in Mariendorf auf einer Gesamtfläche von rund 60.000 Quadratmetern ein Rechenzentrum und ein Innovationslabor errichten. Das Projekt soll 2020 starten.



eShelter gehört seit 2017 zum japanischen Unternehmen und betreibt bereits ein 13.000 Quadratmeter großes Rechenzentrum in Spandau. Der Mutterkonzern NTT hat einen jährlichen Umsatz von zuletzt 115 Milliarden US-Dollar und machte 7,7 Milliarden US-Dollar Gewinn.