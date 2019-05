Die Spargelbauern in Brandenburg haben in diesem Jahr schon rund neun Millionen Kilogramm des Edelgemüses geerntet. Nach Schätzungen des Beelitzer Spargelvereins sei dies mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Insgesamt sollen es 22 Millionen Kilogramm bis zum Ende der Saison werden, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Jakobs am Freitag. Damit könnte die Ernte in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen, als 22,2 Millionen Kilogramm Spargel in Brandenburg gestochen wurden.

"Das Ostergeschäft ist hervorragend gelaufen", sagte Jakobs. Auch der um zwei Wochen verfrühte Saisonstart habe zur positiven Bilanz beigetragen. Mit 3.800 Hektar Anbaufläche gehört Brandenburg zu den größten Spargelregionen Deutschlands. Allein 1.700 Hektar gehören zum Beelitzer Gebiet.