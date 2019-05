Der Spreewald in Brandenburg soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln künftig besser zu erreichen sein. Ein entsprechendes Mobilitäts-Angebit beschloss der Kreistag Spree-Neiße am Dienstag in Forst. Es solle zeitnah umgesetzt werden, hieß es. Vor allem die Verbindungen zwischen Vetschau und Burg sowie die Anbindung von Burg an die Tourismusziele im Spreewald würden damit verbessert, hieß es.