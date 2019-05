Nach fünf Jahren Bauzeit ist am Sonntag der umstrittene Teltower Stadthafen eröffnet worden. Für die Verantwortlichen ist er ein Zukunftsprojekt, das viele Besucher in die Stadt locken soll. Kritiker halten den Hafen für eine riesige Steuergeldverschwendung. Von Claudia Stern

Blaue Fähnchen flattern im Wind, kein Wölkchen trübt den Himmel. Vor dieser Kulisse legen am Sonntagvormittag die ersten Boote im neuen Teltower Stadthafen an – vor den Augen von rund 1.000 Besuchern, die zur Eröffnung gekommen sind. Viele von ihnen sind begeistert, hoffen, dass Teltow von der Anlage profitieren wird. "Wenn man sieht, wie viele Menschen heute bei schönem Wetter Lust haben hierher zu kommen, dann, glaube ich, wird das richtig groß", sagt ein Mann.

Doch der Hafen polarisiert. Auch unter den Besuchern sehen viele das Projekt kritisch. "Hoffentlich hat es sich gelohnt. Aber wer will denn im Teltowkanal fahren?", fragt ein Besucher zweifelnd. Eine Frau bezeichnet den Hafen als viel zu teuer. Ein paar Meter weiter, oben an der Straße, haben Kritiker ein Banner aufgehängt: "15 Millionen Euro für ein Wasserloch", steht darauf.

15 Millionen Euro – so viel hat der Hafen am Ende gekostet. Ursprünglich waren nur knapp fünf Millionen kalkuliert, doch Altlasten machten eine teure Bodensanierung nötig. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt hält den Hafen trotzdem für eine Investition in die Zukunft. "Man kann jetzt natürlich immer und stoisch auf das Thema der Finanzen gucken. Es zählt aber meines Erachtens auch: Es ist für die nächsten Generationen eine Aufwertung für die gesamte Stadt, für die gesamte Region." An die Kritiker appelliert er: "Wenn ihr es die nächsten 200 Jahre hochrechnet, sieht die Summe unterm Strich anders aus."