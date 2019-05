Jede zweite Sparkassen-Filiale in Berlin ist am Freitag wegen eines Warnstreiks geschlossen geblieben. Die sogenannten SB-Räume mit den Automaten seien aber in der ganzen Stadt wie gewohnt geöffnet, sagte ein Sprecher der Berliner Sparkasse. Die Gewerkschaft Verdi hatte rund 8.000 Angestellte verschiedener Banken in Berlin und Brandenburg für Freitag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Sie fordern in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem höhere Löhne.



Am Hackeschen Markt vor dem Gebäude des Bundesverbands deutscher Banken versammelten sich am Vormittag die Streikenden zu einer Kundgebung. Eine Zahl, wie viele Beschäftigte am Freitag die Arbeit niederlegten, lag am Mittag noch nicht vor.