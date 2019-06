Bild: rbb/Jana Göbel

Praktikanten-Trick - Ukrainische Studenten als billige Spargel-Erntehelfer

24.06.19 | 07:00 Uhr

Der ukrainische Student Maxim wollte als Erntehelfer auf einem Brandenburger Spargelhof gutes Geld zu verdienen. Doch er bekam offenbar einen Stundenlohn von weniger als sechs Euro. Der Spargelhof verweist auf ein fragwürdiges Praktikumszeugnis. Von Ute Barthel und Jana Göbel

Die Spargelernte geht zu Ende. Es war eine schlechte Saison, insgesamt zu kalt und zu trocken - trotz der heißen Temperaturen im Juni. Maxim* kam Ende April nach Brandenburg, um Spargel zu ernten. Nun ist er enttäuscht: "Das Wetter war zu schlecht und ich habe teilweise nur einen Tagesverdienst von gerade mal 20 bis 30 Euro gehabt." Der 20-jährige Student aus Charkow in der Ukraine wurde offiziell als Praktikant beschäftigt. Vermittelt wurde das Praktikum über die ukrainische Agentur "Profiteam". Maxim absolviert ein Studium in einer technischen Fachrichtung. "Mit meinem Studium hat das Praktikum eigentlich nichts zu tun", erzählt er. Er wollte einfach nur gutes Geld verdienen, denn in der Ukraine liege der durchschnittliche Monatsverdienst nur zwischen 200 und 300 Euro.

Das Praktikum für die ukrainischen Studenten war ganz offiziell von der Bundesagentur für Arbeit genehmigt worden. In der Genehmigung heißt es: "Nach den mir vorgelegten Informationen handelt es sich um ein studienfachbezogenes Praktikum mit einem Entgelt in Höhe von 9,19 Euro pro Stunde bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden."

11 Stunden Feldarbeit für 50 Cent pro Kilo

9,19 Euro pro Stunde wurden dem Studenten also garantiert, soviel wie auch normale Erntehelfer aus Rumänien oder Polen bekommen, für die der Mindestlohn gilt. Aber darüber hat Maxim niemand aufgeklärt, berichtet er rbb24 Recherche. "Man hat uns gesagt, dass wir Akkordlohn bekommen, also 50 Cent pro geerntetem Kilogramm Spargel. Tatsächlich waren es manchmal nur 40 Cent, das hing von der Qualität des Spargels ab." Er erzählt auch, dass die Studenten, wie die anderen Erntehelfer an vielen Tagen zehn bis elf Stunden auf den Feldern gearbeitet haben. Von Montag bis Samstag, manchmal auch sonntags. "Jeden Tag haben wir die Abrechnung für den Vortag einsehen dürfen. Da stand aber nur die geerntete Menge und der daraus resultierende Tagesverdienst drauf. Aber nicht, wie viele Stunden wir gearbeitet haben." Aber Maxim und auch andere Erntehelfer haben sich aufgeschrieben, wie lange sie täglich auf den Feldern waren. Grundsätzlich gilt: Ein Akkord- oder Stücklohn ist nicht verboten, meint Professor Stefan Sell, Volkswirtschaftler mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarkt. "Wenn ich aber jemanden nur nach Stücklohn bezahle und zum Beispiel die Vorgaben so hoch setze, dass jemand das zu bestimmten Zeiten gar nicht erreichen kann, dann unterschreite ich den Mindestlohn. Das darf aber nicht sein." Selbst wenn wegen schlechter Witterung an einem Tag keine Ernte möglich ist, müsste der Landwirt seine Arbeitnehmer nach Mindestlohn bezahlen. "Denn sie haben ihre Arbeit angeboten. Und der Mindestlohn fragt nicht danach, ob die Sonne scheint oder das Wetter schlecht ist", so Sell im Interview mit rbb24|Recherche.

Praktikanten dürfen nicht schlechter bezahlt werden - eigentlich

Doch Maxim ist Student. Für ihn gilt das Mindestlohngesetz nicht, wenn er ein studienbegleitendes Praktikum absolviert, das nicht länger als drei Monate dauert. Und hier wird es kompliziert, wie auch die Bundesagentur für Arbeit einräumt. Denn auch wenn der Mindestlohn nicht unmittelbar gilt, so dürfen die Praktikanten nach Auffassung der Agentur auch nicht schlechter gestellt werden als die anderen Erntehelfer, sofern sie gleich eingesetzt werden. Maxim hat für das "Domstiftsgut Mötzow" gearbeitet, das zur Thiermann-Gruppe gehört, einem der größten Spargelbetriebe Deutschlands. Der Geschäftsführer Heinrich Thiermann befinde sich derzeit im Ausland und stehe deshalb für ein Interview nicht zur Verfügung, heißt es von dort. Schriftlich antwortet er: "Jeder Arbeitnehmer erhält einen Grundlohn auf Basis der Erntemenge. (...) Wird der Mindestlohn damit nicht erreicht, erfolgt ein Ausgleich zum entsprechenden Mindestlohnsatz."

Gewerkschafterin spricht von "massenhaftem" Phänomen

Doch bei Maxim scheint das nicht zu stimmen, wie er erzählt. Er habe in sechs Wochen Arbeit rund 2.000 Euro verdient und dafür durchschnittlich 60 Stunden gearbeitet. "Wir haben ausgerechnet, dass er einen Stundenlohn von 5,74 Euro bekommen hat." berichtet Magdalena Stawiana von der Brandenburger Fachstelle "Migration und Gute Arbeit", die vom Deutschen Gewerkschaftsbund und den Volkshochschulen getragen wird. "Und selbst wenn er nicht geerntet hat, sondern zum Beispiel die Folien auf dem Spargelfeld befestigt hat, hat er nur 6,40 Euro pro Stunde bekommen." Das wäre also deutlich weniger als die zugesagten 9,19 Euro pro Stunde. Magdalena Stawiana hat Maxim bei einer der Beratungstouren der Fachstelle kennengelernt. Mehrmals war ein Team der Fachstelle und der Gewerkschaft IG BAU in Brandenburg unterwegs. Die Mitarbeiter sprachen mit den Erntehelfern auf den Feldern und vor den Unterkünften, klärten sie über ihre Rechte auf. Dabei stießen sie immer öfter auf ukrainische "Praktikanten", stellt Magdalena Stawiana fest. "Vergangenes Jahr haben wir nur vereinzelt studentische Hilfskräfte getroffen", erzählt sie. "Dieses Jahr haben wir sie schon massenhaft getroffen."

Praktikum als Methode um billige Arbeitskräfte zu gewinnen

Für Studenten wie Maxim, gelten spezielle Regelungen. Sein Arbeitgeber hat der Bundesagentur für Arbeit deshalb zuvor versichert, dass es sich um ein "studienfachbezogenes" Praktikum handelt. Auf Nachfrage schickt das "Domstiftsgut Mötzow" auch ein detailliertes Praktikumsprogramm für die ausländischen Studenten. Dabei sollen sie neben der Ernte auch in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Produktionsprogrammplanung, Umweltschutz, Pflanzenschutz und Vermarktung unterrichtet worden sein. Doch Maxim sagt, so ein Programm habe es für ihn nie gegeben. Er habe von morgens bis abends nur Spargel geerntet. Und außerdem habe sein Studium nichts mit Landwirtschaft zu tun. Sein Arbeitgeber meint dazu: "Für die Praktikanten, die in der Spargelernte ihr Praktikum absolvieren, steht natürlich die Kultur Spargel im Vordergrund. Trotz unserer Bestrebungen, alle Schwerpunkte abzuhandeln, kann es natürlich dazu kommen, dass der Einsatz in dem einen oder anderen Bereich intensiver ausfällt." Für Magdalena Stawiana ist das Ganze eine neue Methode, "ein Türöffner, um billige Arbeitskräfte zu gewinnen."

Ein Fall für den Zoll

Die Bundesagentur für Arbeit, die den Einsatz von Maxim genehmigt hat, teilte rbb24 auf Anfrage mit, dass sie sich nicht zu Einzelfällen äußert. Grundsätzlich gelte jedoch: "Werden der BA Verstöße bekannt, wird die für die Ahndung und Verfolgung zuständige Zollbehörde informiert." Maxim fühlt sich betrogen. Doch seine Chancen, die eigentlich garantierten 9,19 Euro Stundenlohn doch noch zu bekommen, stehen schlecht. Bei seiner Abreise zurück in die Ukraine erzählt er, dass er trotz Nachfrage keine Endabrechnung ausgehändigt bekommen hat. So wird es ihm schwerfallen, zu beweisen, dass er zu wenig Lohn bekommen hat. Fehlende Dokumente und Arbeitszeitaufzeichnungen seien oft ein großes Problem, meint Professor Stefan Sell, auch bei der Verfolgung möglicher Gesetzesverstöße. Die ausländischen Arbeitnehmer sprechen oft kein Wort Deutsch und wissen nur selten, wo sie sich beschweren können, um zu ihrem Recht zu kommen. "Das wissen die Arbeitgeber, und dieses Machtungleichgewicht nutzen einige schwarze Schafe aus", so der Arbeitsmarktexperte. "Oftmals steht dahinter der enorme Preisdruck, der von den Kunden ausgeübt wird. Man will möglichst billigen Spargel oder andere Gemüsesorten. Und dieser Preisdruck wird dann weitergegeben an die schwächsten Glieder der Kette - und das sind die Arbeitnehmer." *Name von der Redaktion geändert