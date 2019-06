Allein in Brandenburg liegen derzeit Hunderte Kilometer Schienen brach. Viele Strecken hat die Bahn nach der Wende stillgelegt. Und Brandenburg ist noch nicht mal am stärksten betroffen. Nun fordert die Linke ein Reaktivierungsprogramm.

Am stärksten betroffen war demnach Bayern. Im Freistaat wurden seit 1990 Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von 929 Kilometern außer Betrieb genommen.



In Nordrhein-Westfalen waren es dem Bericht zufolge 775 Kilometer, in Niedersachsen 713, in Sachsen 527 und in Mecklenburg-Vorpommern 299. Für Sachsen-Anhalt liegen demnach lediglich für die Zeit nach 1994 genaue Angaben vor: Dort wurden seither Strecken auf einer Länge von 660 Kilometern eingestellt.