Auch in Berlin und Potsdam

Der französische Mitfahr-Anbieter BlaBlaCar startet am Montag mit seinem Fernbus-Ableger BlaBlaBus in Deutschland. Damit erhält der marktbeherrschende Anbieter Flixbus eine ernsthafte Konkurrenz.

BlaBlaBus will Flixbus in Deutschland Konkurrenz machen

Viele der Fernbus-Unternehmen hatten in den vergangenen Jahren ihr Geschäft in Deutschland aufgegeben oder stark reduziert, so dass Flixbus derzeit kaum Wettbewerber hat. Zum Start seines Angebots warb BlaBlaBus mit sehr güngstigen Preisen. Das Streckenangebot dagegen ist noch sehr reduziert.