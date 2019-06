Krankenhäuser in den ländlichen Regionen Brandenburgs will Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) zu Gesundheitszentren ausbauen. Dort sollen Ärzte sowohl in der stationären Versorgung als auch in der ambulanten Behandlung tätig sein, sagte Karawanskij am Montag in Potsdam. So sollen alle Krankenhaus-Standorte erhalten bleiben "aber nicht in der heutigen Form", so die Ministerin.