Über Ungereimtheiten bei der Beschäftigung eines Praktikanten auf einem Spargelhof in Brandenburg berichtete am Montag der rbb. Nun hat das Arbeitsministerium ein Verfahren gegen den Gemüse-Produzenten eingeleitet.

Der rbb hatte am Montag über die Beschäftigung von Praktikanten beim Domstiftsgut Mötzow berichtet. Nach Informationen von rbb24 Recherche sollen Studenten während ihres Einsatzes ihre täglichen Arbeitszeiten dokumentiert haben und so auf Arbeitszeiten von 50 bis 60 Stunden an bis zu sechs Tagen gekommen sein. Das Domstiftsgut Mötzow hatte eine Genehmigung zur Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit für Saison- und Kampagnenbetriebe erhalten. Bei Überschreitung der maximalen Arbeitszeiten muss dies jedoch durch Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen werden.