Auf Senatsseite scheine man sich uneinig über die Zusage für die Ko-Finanzierung zu sein, hieß es am Montag von Verdi. Am Dienstag soll es dazu Beratungen geben - zwischen der Gewährträgerversammlung der BVG und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).

Verdi-Landesleiter Frank Wolf teilte dazu mit, der Senat habe "bereits in der frühen Phase der Tarifverhandlungen" signalisiert, sich mit etwa 50 Millionen Euro am Tarifabschluss beteiligen zu wollen. "Sollte der Tarifabschluss tatsächlich ausschließlich durch die BVG finanziert werden müssen, führt das zwangsläufig zu weiteren Sparprogrammen und zu mehr Arbeitsbelastung. Das würde sich auch massiv auf den ÖPNV in Berlin auswirken." Sollte der Senat nicht ko-finanzieren, werde dies große Auswirkungen auf die BVG und den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Berlin haben, so Wolf.