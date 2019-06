Laut der Studie gibt es unter Berliner Erwerbstätigen 447.000 abhängige Raucher, rund 40.000 erfüllen die Kriterien einer Internet Gaming Disorder (Computerspielsucht), fast 18.000 sind alkoholabhängig. Bei 178.000 weiteren zeige sich ein "riskanter Alkoholkonsum" - das entspricht jedem zehnten Beschäftigten in der Hauptstadt. Insbesondere unter Rauchern ist Sucht aber verbreitet, mehr als 85 Prozent gelten als abhängig, können nicht aufhören oder ordnen ihr Verhalten dem Rauchen unter.

Arbeitnehmer mit Suchtproblematik haben nahezu doppelt so viele Fehltage wie ihre nicht betroffenen Kollegen. Das zeigt eine repräsentative Studie der Krankenkasse DAK, die unter anderem die Folgen von Alkohol, Rauchen und Gaming untersucht hat. Demnach liegt der Krankenstand Betroffener bei 7,2 Prozent. Unter Erwerbstätigen ohne Hinweise auf eine Substanzstörung liegt der Krankenstand bei 3,9 Prozent. Suchterkrankungen bei Erwerbstätigen haben also auch wirtschaftliche Folgen.

Erstmalig untersuchte der DAK Gesundheitsreport die Folgen von Computerspielsucht auf die Arbeitswelt. Exzessive Nutzung von Videospielen hat demnach fast keine Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Etwa ein Prozent der Berliner Beschäftigten leidet unter Internet Gaming Disorder (IGD).

Entsprechend stellt die Studie fest: "Kaum jemand kommt wegen Videospielen zu spät zur Arbeit oder macht früher Schluss, Videospiele spielen keine Rolle bei einer Krankmeldung". Allerdings daddeln sieben Prozent der Erwerbstätigen während der Arbeitszeit.

Inwieweit Computerspielsucht ein wachsendes Problem am Arbeitsplatz darstellt, wird der Vergleich mit kommenden Ausgaben des Reports zeigen. Erst im Mai nahm die Weltgesundheitsorganisation (WHO) IGD in ihren Krankheitskatalog auf. Für viele Suchtexperten ein längst überfälliger Schritt.