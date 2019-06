Bild: Tagesspiegel/dpa/Kai-Uwe Heinrich

Alternative zu Mietendeckel - Deutsche Wohnen will Mietkosten an Einkommen binden

22.06.19 | 17:05 Uhr

Die Deutsche Wohnen gerät in Berlin immer mehr unter Druck: Ein Volksbegehren will das Unternehmen enteignen, und der Senat plant einen Mietendeckel für fünf Jahre. Nun hat der Chef des Unternehmens mit einem Gegenvorschlag reagiert, der solidarischer sein soll.



Der Vorstandschef des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen, Michael Zahn, hat den geplanten Mietendeckel in Berlin kritisiert und ein eigenes Konzept zur Begrenzung der Mietsteigerung vorgeschlagen. Ein Mietendeckel "bringt eher Chaos und sät Zwietracht", sagte Zahn dem "Tagesspiegel" [externer Link]. Er glaube, dass es "noch andere Wege geben kann, die Mietentwicklung zu dämpfen". Zahn schlug vor, landesgesetzlich eine einkommensabhängige Mietsteigerung in einem "Solidarmodell" von Vermietern, Mietern und Politik zu verankern. Ab 1. Juli würden künftige Mieterhöhungen so begrenzt, dass ein Haushalt maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müsse, kündigte das Unternehmen ebenfalls am Samstag auf seiner Internetseite an [Externer Link]. Ferner solle jede vierte neu zu vermietende Wohnung an Mieter mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein vergeben werden.



Freiwillige Selbstverpflichtung für fünf Jahre

Die freiwillige Selbstverpflichtung der Deutsche Wohnen für zunächst fünf Jahre in ganz Deutschland gelte auch dann, wenn der Mietspiegel weitere Erhöhungen erlaube, heißt es in der Erklärung. Bereits bestehende individuelle Vereinbarungen zwischen der Deutsche Wohnen und ihren Mietern, die im Vergleich mit der neuen Selbstverpflichtung für die Mieter vorteilhafter sind, blieben selbstverständlich bestehen, heißt es weiter. Weitere "regulatorische Eingriffe in das Mietrecht" könnten allerdings dazu führen, dass die Selbstverpflichtung wieder zurückgenommen werde, so das Unternehmen. Gemeint ist wohl der vom Berliner Senat geplante Mietendeckel. Aus Sorge darüber waren Aktien von Deutsche Wohnen jüngst eingebrochen.

Müller lobt Vorschlag als "wichtiges Signal"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) begrüßte die Entscheidung der Deutsche Wohnen. "Sie verpflichtet sich zu sinnvollen und konkreten Maßnahmen für eine verantwortungsvollere Mietenpolitik", sagte Müller am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei nicht nur wichtig für Mieter mit niedrigerem Einkommen. "Es ist auch ein wichtiges Signal der Deutschen Wohnen in der wohnungs- und mietenpolitischen Diskussion vor dem Hintergrund berechtigter Sorgen der Berlinerinnen und Berliner." Der rot-rot-grüne Senat hatte am Dienstag Eckpunkte für einen noch zu erarbeitenden Gesetzentwurf zu einem Mietendeckel beschlossen. Damit sollen die Mieten in Berlin fünf Jahre lang nicht steigen und überhöhte Mieten auf Antrag gesenkt werden können. Das soll dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sichern. Möglicherweise könnte das Gesetz nach der Abstimmung im Abgeordnetenhaus dann im Januar 2020 in Kraft treten. Berlin wäre bundesweit das erste Bundesland mit einem solchen Mietenstopp. Der Beschluss betrifft 1,5 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen. Bereits im Vorfeld hatten viele Vermieter kurzfristig Mieterhöhungen angekündigt, als Reaktion auf die geplante Begrenzung.



Branchenvertreter loben Vorstoß der Deutsche Wohnen

Zahn forderte Berlins Regierenden Bürgermeister Müller auf, alle Beteiligten am Wohnungsmarkt zu einem Wohngipfel einzuladen und dort die Vorschläge von Vermietern, Mietervereinigungen und Politik neu zu diskutieren. Zu seinem eigenen Vorschlag einer einkommensabhängigen Mietsteigerung sagte Zahn dem "Tagesspiegel", es gebe viele Menschen, "die genug verdienen, um sich Mietsteigerungen im Rahmen des Mietspiegels oder nach einer Modernisierung leisten zu können". Wenn Besserverdienende von staatlichen Maßnahmen wie dem Mietendeckel des Senats profitierten, dann sei das aus seiner Sicht wenig sozial, sagte Zahn. Die Deutsche Wohnen versteht ihre Selbstverpflichtung offiziell allerdings nicht als umgehende Reaktion auf den geplanten Mietendeckel der rot-rot-grünen Berliner Koalition. Überlegungen dazu hätten bereits am Jahresanfang begonnen. Damals hatte Müller alle

Wohnungsunternehmen aufgefordert, ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen. Die Deutsche Wohnen nennt ihr Papier nun den Grundstein einer neuen Vermietungspraxis, mit der sie die rechtlichen Vorgaben deutlich übertreffe.



Beifall gab es am Samstag vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Das "Versprechen" sei eine klare Botschaft. Kein Mieter müsse sich Sorgen machen, die Wohnung zu verlieren. Damit könne Berlins größte Vermieterin beim Wort genommen werden, teilte der Verband am Samstag mit. Die Zusagen seien wegweisend und ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des sozialen Friedens. Auch der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft begrüßte die Erklärung als "gutes Signal".



Volksbegehren gegen Deutsche Wohnen und Co.

Zurzeit versucht die Initiative "Deutsche Wohnen und Co Enteignen" in Berlin ein Volksbegehren zu starten, das auf die Enteignung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen abzielt. Vor gut einer Woche hatten die Initiatoren der Berliner Innenverwaltung nach eigenen Angaben 77.000 Unterschriften übergeben. Laut Berliner Landesgesetz sind für die Zulassung zum Volksbegehren 20.000 gültige Unterschriften nötig, die innerhalb von sechs Monaten gesammelt werden müssen. Die 77.000 Unterschriften kamen in rund zwei Monaten zusammen.

