Mitten in der Urlaubssaison drohen bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanwings Streiks des Kabinenpersonals. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kündigte am Donnerstag an, in der kommenden Woche bei beiden Airlines die zweiwöchige Urabstimmung dazu einzuleiten. "Im Juli werden Streiks durch die Kabinenmitarbeiter in Deutschland stattfinden", sagte der amtierende stellvertretende Vorsitzende Daniel Flohr in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main.

Auch für die Lufthansa selbst solle es ein paar Wochen später eine Urabstimmung geben. Lufthansa wies den angekündigten Arbeitskampf aber zurück. "Einen Streik kann es nicht geben, da es derzeit weder offene Tarifverträge noch konkrete Forderungen gibt", erklärte der Konzern mit Blick auf die Kernmarke Lufthansa.