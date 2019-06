Arbeitsrechtler Hans Imhof: Das wäre schon mal eine Maßnahme. In der Arbeitsstättenverordnung heißt es, ab einer Raumtemperatur von 30 Grad muss der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Arbeiten für die Beschäftigten gesundheitlich nicht so beeinträchtigend zu gestalten. Da kann ein Wassereis dazugehören. Üblicherweise stellt er Getränke zur Verfügung, Klimaanlagen, Ventilatoren oder ähnliches.

Doch, er muss geeignete Maßnahmen ergreifen. Aber es gibt keinen Katalog, was geeignete Maßnahmen sind. Das kann der Arbeitgeber selbst entscheiden. Ab 26 Grad soll der Arbeitgeber tätig werden. Aber wenn der Jurist soll sagt, muss da noch nichts gemacht werden. Aber ab 30 Grad muss er dann tätig werden. Das was der Arbeitgeber macht, muss auch wirklich helfen.

Wie kann man den Arbeitgeber denn dazu bringen, das auch wirklich zu tun?

Es hilft natürlich immer, wenn man Interessenvertretungen hat. Wenn man einen Betriebsrat hat, muss und soll der sich darum kümmern. Man kann muss und soll den Chef aber auch auf die gesetzlichen Verpflichtungen hinweisen. Denn das sind ja keine "Service"-Gesetze, sondern da geht es um Gesundheitsschutz. So große Hitze kann gesundheitlich beeinträchtigen und krank machen. Das sind dann gesetzliche Vorschriften, an die sich der Arbeitgeber halten muss. Das ist Arbeitsschutz – genau so, wie Maschinen in Ordnung gehalten werden müssen, muss auch das Arbeitsklima im Rahmen gehalten werden. Kein Arbeitgeber ist ja gut beraten, wenn seine Mitarbeiter nicht schützt, wenn es heiß ist und ihnen nicht wenigstens eine Kiste Wasser hinstellt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Stefanie Brockhausen, Antenne Brandenburg