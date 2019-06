NEUNER & BOEVING GbR/SAA Schweger Architekten Audio: Inforadio, 14.06.2019, Sebastian Schöbel | Bild: NEUNER & BOEVING GbR/SAA Schweger Architekten

Suche nach Investoren - Politik und Verwaltung prüfen Pläne für das ICC

14.06.19

Am Freitag beraten Vertreter des Senats und der Bezirke sowie Denkmalschützer erstmals die 13 Investorenvorschläge für das ICC. Zwei der eingereichten Konzepte zeigen exemplarisch die Bandbreite der Ideen: Von pragmatisch bis visionär. Von Sebastian Schöbel



Ufo, Raumschiff, Maschine. Für das ICC wurden schon viele Beschreibungen gefunden. Roland Böving aber nennt es "einen riesigen Sarg mit einer gigantischen Klimaanlage". Was so gar nicht zu der Vision passt, die Böving für das seit 2014 geschlossene ICC hat. "Kinder müssen sagen: Da will ich rein. Das muss so aussehen, dass sie sagen: Ich will das alles entdecken." Deswegen hat Böving beim Interessenbekundungsverfahren für ICC-Investoren einen radikalen Vorschlag gemacht: Der stillgelegte Bau soll als klimaneutrales Kongresszentrum mit eigener Biosphäre wieder auferstehen. "Warum nicht eine Kuppel drüber machen", fragt Böving.

Bild: rbb|24/Sebastian Schöbel

Er zeigt auf eine Querschnittszeichnung des ICC, die sich über fast eine gesamte Wand in seinem Architektenbüro erstreckt. Über dem Gebäude ziehen sich lange Linien. "Wir planen eine Stahlkonstruktion, die darüber liegt und die sich selber trägt. Und wir legen eine ETF-Folie dazwischen: nicht brennbar, fast einen Zentimeter dick und wirklich stabil." Gesehen hat Böving diese Art von Kuppelkonstruktion im englischen Cornwall, wo ein alter Steinbruch mit Kuppeldächern aus ETF-Folie zu einem Indoor-Tropenpark gemacht wurde. Auch in Deutschland gibt es ein prominentes Beispiel: Die Allianz Arena des FC Bayern wurde mit ETF-Folie verkleidet.

Entwurf für die ICC-Biosphäre. Unten rechts: Das Vorbild "Eden Project" in England. Bild: rbb|24/Sebastian Schöbel

Oben Folie, unten Tropen

Unter dieser gigantischen transparenten Hülle würde das ICC quasi sein eigenes Klima bekommen. Dann könne man das Gebäude endlich mit Frischluft versorgen, zum Beispiel durch Fenster, die man auch öffnen kann, sagt Böving. Die Energiekosten des ICC würden dann dramatisch sinken, erst Recht, wenn man die Folie auch noch mit transparenten Solarpanelen bestückt. Man könnte dem "Sarg" also die Klimaanlage ausbauen und stattdessen ein paar Löcher einschlagen.

Dazu käme ein großer Park auf dem Dach des ICC, der für zusätzliche Frischluft sorgt und dank Biosphäre sogar Pflanzen aus nicht-europäischen Klimazonen beherbergen könnte. Böving stellt sich dazu einen Lehrpfad für Schulklassen vor, auf den Spuren des Alexander von Humboldt. Diesen Park und auch das Innere des ICC selbst soll man direkt von der S-Bahn erreichen können - auf revolutionär neue Art und Weise, sagt Bövings Kollegin, die Architektin Christina Neuner: "Wir arbeiten mit verschiedenen Fahrstuhlsystemen, die nicht nur vertikal fahren, sondern auch horizontal." Solch ein System wird bereits seit einigen Jahren von ThyssenKrupp entwickelt und in einem Test-Hochhaus im schwäbischen Rottweil eingesetzt.



Dieses futuristische Lift-System soll dann auch in das neue "ICC Plus" fahren, ein Anbau dort, wo heute das Parkhaus steht. Hier - und nicht in den Sälen des alten ICC - sollen künftig hauptsächlich Kongresse und Konferenzen stattfinden, sagt Neuner, in hochmodernen, flexiblen Räumen. Denn bei Ortsbesuchen im alten ICC habe sie schnell gemerkt: Die Forderung des Senats nach Fläche für Events mit bis zu 8.000 Personen sei in den alten Räumen kaum umsetzbar. In einem Neubau direkt daneben ginge es aber schon - wenn man auf Hochtechnologie setzt, die Neuner und Böving in der Schweiz gefunden haben.

Roland Böving und Christina Neuner | Bild: rbb|24/Sebastian Schöbel

Kongresszentrum ausgelagert

Dort, im SwissTech Convention Center in Lausanne, wurde 2014 ein System zur modularen Umgestaltung großer Kongressräume verbaut. "Man kann innerhalb von ein paar Minuten die Stühle unterhalb des Bodens absacken und damit verschiedene Ranghöhen gestalten", sagt Christina Neuner. "Und man kann mit modularen Wänden die Räume schallisoliert abtrennen, so dass aus einem großen Raum bis zu drei kleinere Räume werden." Anders als beim alten ICC wäre das neue "ICC Plus" von Neuner und Böving flexibel auf die Bedürfnisse von Kongressveranstalter anpassbar.

Der Enkel der ICC-Fassadenbauer

Das alte ICC würde dann eher zur öffentlichen Begegnungsstätte und Spielfläche für Kulturveranstaltungen wie Konzerte werden. Auch Klimaexperimente können sich Böving und Neuner vorstellen, durch die eigens geschaffene Biosphäre. Florian Krochmann, Vorstand im Planungsbüro IGP in Berlin, ist hingegen davon überzeugt, dass man auch im ursprünglichen ICC-Gebäude wieder Kongresse veranstalten kann. "Das hat ja auch jahrelang funktioniert." Deswegen will Krochmann mit seinem Konzept, dass er beim Senat eingereicht hat, das ICC nicht nur außen, sondern auch innen erhalten. Für den gebürtigen Berliner ist das durchaus auch eine sehr persönliche Herausforderung. Seine Großeltern und sein Onkel hatten in den 1970er Jahren eine Fassadenbaufirma in Berlin. "Und ihr erstes, großes Durchbruchsprojekt war die Herstellung der Hülle des Kongresszentrums." Das Aussehen des ICC hat Krochmanns Familie damit entscheidend geprägt.



Der Entwurf von IGP: ICC mit Hotel-Hochhaus | Bild: IGP Projekt GmbH/SAA Schweger Architekten

In dem Konzept, das Krochmann zusammen mit dem bekannten Architektenbüro Schweger entwickelt hat, ist deswegen zwar die komplette Erneuerung der Haustechnik vorgesehen, ansonsten bleibt im Gebäude selbst aber alles beim Alten, um die ursprüngliche Faszination des Gebäudes zu erhalten. Hinter dem ICC aber, dort wo heute das Parkhaus vor sich hin modert, soll etwas Neues entstehen: Ein runder, knapp 140 Meter hoher Hotelturm mit 750 Zimmern. "Weil Berlin dort definitiv ein Hotel braucht und auch vertragen kann", sagt Krochmann und beruft sich auf Marktstudien seines Planungsbüros. Doch nicht nur die Gegend rund um die Messe brauche ein neues Hotel, sagt Architekt Jan-Peter Frahm, der das Konzept mit eintwickelt hat. Vor allem das ICC selbst könne ohne ein Kongresshotel gar nicht wirtschaftlich betrieben werden. Diesen Gedanken hatte offenbar bereits 2014 der berühmte Architekt Jan Kleihues, als er ein rundes Hotel-Hochhaus für das ICC entwarf. Frahm greift diese Idee nun auf, sprengt aber Kleihues' Dimensionen deutlich: Sein Turmbau würde fast so hoch werden wie der Funkturm. Allerdings würde er auch zur ursprünglichen Planung der ICC-Architekten Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte passen, die von Anfang an ein ICC-Hotel vorgesehen hatten. Gebaut wurde es allerdings nie.



Die Architekten Krochmann und Frahm (r.) | Bild: rbb Abendschau

Der Palast der Republik des Westens

Das ICC selbst wollen Frahm und Krochmann sanieren und modernisieren, im Kern aber unverändert lassen und als Kongresszentrum nutzen. Dass die eigentliche Nutzfläche gemessen an der Größe des Baus eigentlich viel zu gering ist, schreckt Architekt Frahm nicht ab. Im Gegenteil: "Das bedeutet einen enormen Luxus an Bewegungsfläche. Das würde man heute gar nicht mehr so bauen." Genau diesen einzigartigen Charakter wolle man bewahren, sagt Frahm. "Das ICC ist einfach ein sehr wichtiger Teil der Westberliner Geschichte." Er habe es bedauert, sagt Frahm, dass man dem Palast der Republik im Ostteil der Stadt nicht die gleiche Bedeutung zugemessen habe. Das ICC sei nämlich "das Pendant" dazu gewesen. "Ein Zeichen des Aufbruchs, ein kultureller Ort." Fernsehübertragungen aus dem ICC hätten einst die gesamte Bundesrepublik fasziniert, erinnert er sich, zum Beispiel wenn Entertainer-Legende Harald Juhnke dort auftrat. "Das ist doch einfach ein Gebäude, was fasziniert. So wie der CityCube einen einfach nur kalt lässt." Eine Anspielung, die man bei der Messe Berlin wohl nicht so gerne hört: Die hatte den CityCube als auch deswegen gebaut, weil sie mit dem ICC nie wirklich warm geworden ist.

Jan-Peter Frahm hingegen hofft nun, dass das ICC noch vor Baubeginn unter Denkmalschutz gestellt wird. Das, sagt er, würde einen "verlässlichen Rahmen für den Umgang mit dem Gebäude" schaffen.