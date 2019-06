Demnach werden "270 Mitarbeiter bei der Unser Heimatbäcker DB GmbH & Co KG (weitgehend Brandenburg)" entfallen sowie "160 bei der Unser Heimatbäcker GmbH (weitgehend Mecklenburg-Vorpommern)". Die Mitarbeiter seien in einem Schreiben informiert worden.

Das Sanierungskonzept der Banken werde in den nächsten Wochen umgesetzt. Nur so könne der Lila Bäcker in Zukunft wieder erfolgreich wirtschaften. Die Geschäftsführung bleibe im Amt und führe das Unternehmen in Abstimmung mit der Insolvenzverwaltung.