BVG will mit "Jelbi"-App Mobilität in Berlin vernetzen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am Dienstag ihre neue Mobilitätsapp "Jelbi" in Betrieb genommen. Auf ihr sind verschiedene Anbieter vernetzt - außer der BVG auch Leihräder, Mietroller, Taxen und bald auch E-Scooter.

Zunächst ist das Angebot aber noch begrenzt. Die großen Car-Sharing-Anbieter DriveNow und Car2Go sind vorerst allerdings nicht dabei. Im Sommer soll dafür das Angebot des Berlkönig und Taxi Berlin in die App integriert werden. Schrittweise würden dann andere Mobilitäts-Anbieter folgen. Laut BVG haben bereits 25 Firmen Interesse bekundet, in die App aufgenommen zu werden.

Außerdem soll es laut BVG berlinweit feste Stationen geben, an denen Fahrzeuge direkt vor Ort ausgeliehen werden können. Ein neuer Standort wird am Dienstag in der Nähe des S- und U-Bahnhofs Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg eröffnet. Davor war die bisher einzige Jelbi-Station in Kreuzberg am U-Bahnhof Prinzenstraße zu finden.