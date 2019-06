dpa/Sigi Tischler Audio: ARD | 12.06.2019 | Karin Bensch | Bild: dpa/Sigi Tischler

Alternativen zum Schreddern gibt es schon - Bundesverwaltungsgericht könnte Kükentöten verbieten

12.06.19 | 17:51 Uhr

Das Töten männlicher Küken kurz nach dem Schlüpfen könnte bald verboten werden. In Brandenburg gibt es bereits Initiativen, die Alternativen zur gängigen Praxis des Schredderns von Eintagsküken einsetzen, doch die sind teurer. Von Mara Nolte



Dürfen männliche Küken massenhaft kurz nach dem Schlüpfen getötet werden? Über diese Frage entscheidet am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Zurzeit werden in Deutschland jedes Jahr etwa 45 Millionen männliche Küken aus rein wirtschaftlichen Gründen getötet. Sie werden geschreddert oder vergast. Ein Teil wird als Tierfutter verwendet. Getötet werden sie, da sie keinen ökonomischen Wert haben: Männliche Küken können keine Eier legen, zudem sind sie als Masttiere nicht so effizient.

Nicht nur Tierschützer protestieren gegen diese Praxis. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte 2013 das Töten frisch geschlüpfter männlicher Küken untersagt. Dagegen hatten wiederum zwei Brütereien geklagt und Recht bekommen: Laut dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster gilt die Tötung der Küken aus wirtschaftlichen Gründen als "vernünftig". Sie gehe daher mit dem Tierschutzgesetz konform. Das Gesetz besagt, dass niemand einem Wirbeltier "ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuführen darf". Ob das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bestand haben wird, entscheidet nun das Bundesverwaltungsgericht.



3 Millionen Legehennen in Brandenburg

Direkten Einfluss hätte ein Verbot des Kükentötens vornehmlich auf Brütereien, in denen die Küken schlüpfen und dann je nach Geschlecht entweder aussortiert oder als Legehennen weiterverkauft werden. In Brandenburg gibt es zwar keine Brütereien, wohl aber Betriebe, die Legehennen für die Eier-Produktion kaufen. Auf 47 Geflügelhöfen werden jedes Jahr um die 900 Millionen Eier von drei Millionen Legehennen gelegt. In der konventionellen Massenzucht wurde das männliche Äquivalent zu jeder dieser Hennen kurz nach dem Schlüpfen getötet.



Geschlechtserkennung im Ei wird schon eingesetzt

Von einem Verbot des Tötens männlicher Küken, würden wohl vor allem die Entwickler einer Methode profitieren, die die Geschlechtsbestimmung bereits im Ei ermöglicht. Mit dem "Seleggt"-Verfahren der Rewe-Group, das auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit 5 Millionen Euro gefördert wurde, kann das Geschlecht eines Embryos zwischen dem achten und zehnten Bruttag bestimmt werden. Das Verfahren, das auf einem Hormontest beruht, wird bereits eingesetzt und ist laut Landwirtschaftsministerin Julia Klöckel (CDU) "marktreif". Wirtschaftlich hat die Methode einen Vorteil gegenüber anderen Initiativen, die die männlichen Küken aufziehen, die Mehrkosten pro Ei sind geringer. Bei einem Seleggt-Ei liegen sie zwischen 1 und 3 Cent.



Bruderhahn-Küken werden aufgezogen

Dem Tierschutzbund geht das Wohl der Tiere beim Seleggt-Verfahren jedoch nicht weit genug. Da niemand mit Sicherheit bestätigen könne, dass Hühnerembryonen nach dem 7. Tag der Bebrütung keine Schmerzen empfinden, lehnt der Deutsche Tierschutzbund jede Methode ab, die nach dem 6. Bruttag angewendet wird. Länger überleben dürfen die männlichen Küken bei Initiativen wie "Bruderhahn". Hier werden die Tiere, die sich eigentlich nicht zur Mast eignen, aufgezogen und dann zu Fleisch, Wurst und Fertigwaren verarbeitet. Die Mehrkosten, die dabei entstehen werden auf die Eier umgelegt, 4 Cent mehr kostet ein Bruderhahn-Ei. Für den Tierschutzbund löst das Projekt aber nicht die aus ihrer Sicht eigentliche Problematik, die Massentierzucht. Für Annette Rost vom Tierschutzverein Berlin ist ethischer Genuss mit Massentierhaltung nicht zu vereinbaren. "Wir müssen uns von 'Geiz ist Geil' verabschieden, vor allem wenn wir wissen, dass ein Lebewesen involviert ist." Ethisch vertretbar bedeutet für Rost, "dass Tieren Leid, vor allem völlig überflüssiges Leid erspart bleibt."

Tierwohl nicht mit Massentierhaltung vereinbar

Einen Schritt weiter in Richtung Tierwohl geht die Initiative "Ei Care" von Naturland, die sogenannte Zweinutzungshühner nutzt. Auf fünf Bio-Höfen in Deutschland wird die Rasse "Le Bleues" gehalten, deren Hennen Eier legen und deren Hähne Fleisch ansetzen können. Auch auf dem Biohof Auguste in Kolkwitz (Spree-Neiße).



Dort werden die männlichen Küken aufgezogen und setzen im Gegensatz zu konventionellen Rassen gut Fleisch an. Die Hennen werden nach der Lege-Saison als Suppenhuhn verkauft. Die Hühner leben in Herden von maximal 1.000 Tieren. In der Bio-Landwirtschaft sind Herdengrößen bis zu 3.000 Tiere erlaubt.

Fütterung auf dem Biohof Auguste

Mit der Massentierzucht ließe sich ein Projekt wie "Ei Care" kaum vereinen. Dafür ist die Haltung zu teuer, die Tiere aus ökonomischer Sicht nicht effektiv genug. Ein Huhn der Rasse "Le Bleues" legt etwa 240 Eier - eine Henne in der Massenindustrie rund 300 Eier pro Jahr. Die Hähne benötigen außerdem mehr Zeit um Fleisch anzusetzen, dadurch entstehen für die Landwirte höhere Kosten, was wiederum Fleisch und Eier teurer macht. 40 Cent mehr kostet ein Ei der Initiative "Ei Care".

Verbraucher sind bereit, mehr zu zahlen

Eine Umfrage des rbb-Verbraucheragazins Super.Markt zeigt, dass 75 Prozent der Befragten durchaus bereit sind, mehr Geld für Eier auszugeben, wenn dafür keine Küken getötet werden. 30 Prozent wollen allerdings nicht mehr als 2,5 Cent pro Ei mehr zahlen. Weitere 30 Prozent würden höchstens 7,5 Cent mehr pro Ei zahlen und noch nicht einmal ein Prozent der Befragten würden 37,5 Cent mehr pro Ei bezahlen - so viel mehr kostet aber ein Ei aus einer Aufzucht wie aus dem Bilderbuch.

