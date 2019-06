Offenbar ist die betriebswirtschaftliche Lage bei der insolventen Kette Lila Bäcker ernster als bislang bekannt. Noch am Mittwoch hatte es geheißen, Produktion und Vertrieb würden weitergeführt. Nun aber sollen Mitarbeiter freigestellt worden sein.

Die Lage der insolventen Kette "Lila Bäcker" ist offenbar schlechter als bislang offiziell verkündet. In der Produktionsstätte Dahlewitz (Teltow-Fläming) sind offenbar 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, das hat das rbb Fernsehen am Donnerstag unter Berufung auf die Gewerkschaft NGG berichtet.

Insgesamt sollen ab Freitag 200 Mitarbeiter von 60 Filialen freigestellt werden. In diesen Filialen und damit in fast der Hälfte aller Niederlassungen in der Region (insgesamt 130) werde dann der Verkauf ruhen, dass heißt, sie schließen - zumindest vorläufig.

Bei den betroffenen Filialen handelt es sich zum Teil um Verkaufsbereiche in Supermärkten von Netto und Rewe. Die Marktleiter dieser Filialen wurden am Mittwochabend darüber informiert, dass die Bäckereitheken im Kassenvorraum ab Freitag nicht mehr bedient und geschlossen werden, wie mehrere Marktleiter und Mitarbeiter der "MAZ" bestätigten.