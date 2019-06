Die Lufthansa Technik hat ihren Mietvertrag bis 2022 am Flughafen Berlin Brandenburg in Schönefeld bei Berlin verlängert. Damit habe das Unternehmen mehr Spielraum, die Zukunft der insgesamt rund 300 Mitarbeiter an dem Standort zu planen, teilte die Flughafen GmbH am Dienstag mit. In der Werkstatt werden Komponenten für Flugzeugtriebwerke gewartet.