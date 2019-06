Streit um Mietendeckel in Berlin

Der Berliner Mieterverein nimmt nach eigenen Angaben eine starke Zunahme von Mieterhöhungen in der Hauptstadt wahr. "Es gibt einen Run auf unsere Beratungsstellen", sagte der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Bartels der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Zahlen zu den Mieterhöhungsschreiben lagen dem Mieterverein nicht vor. Der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Bartels sagte aber, Mieter riefen deutlich häufiger an als gewöhnlich. Am Montag seien besonders viele Anfragen für Beratungstermine eingegangen.