Bild: imago

Reaktionen auf Mietendeckel - Die Branche zürnt, die Aktien sinken

06.06.19 | 12:31 Uhr

Nach der Ankündigung des Berliner Senats, die Mieten ab 2020 für fünf Jahre zu deckeln, läuft die Immobilienbranche Sturm. Einen "Klassenkampf" gegen die Wohnungseigentümer befürchtet der Verband Haus und Grund. Immobilienaktien gehen derweil in den Sinkflug.

Die Absicht des Berliner Senats, die Mietpreise in der Hauptstadt ab 2020 für fünf Jahre gesetzlich einzufrieren, versetzt die Immobilienbranche in Aufruhr. Der Eigentümerverband Haus und Grund beklagt eine erhebliche Verunsicherung unter den privaten Eigentümern. Es sei keinesfalls notwendig, alle Mieten in Berlin zu deckeln - die Forderung lasse jedwede Differenzierung vermissen uns sorge für ein investitionsfeindliches Klima in der Stadt, heißt es in einer Presseerklärung [haus-und-grund-berlin.de]. Haus und Grund sieht im Mietendeckel einen "unverhohlenen Klassenkampf gegen kleine und mittelständische Eigentümer".

Mehr zum Thema imago/Schöning Gesetzesentwurf liegt vor - Berliner Mieten sollen ab 2020 für fünf Jahre gedeckelt werden

"Alle Vermieter werden über einen Kamm geschoren"

Dass die geplanten Regelungen viel zu undifferenziert seien, sieht auch die Industrie- und Handelskammer so. Unabhängig von Lage, aktueller Miethöhe und Zustand der Immobilie würden alle Vermieter unterschiedslos über einen Kamm geschoren, erklärte IHK-Chefin Beatrice Kramm [ihk-berlin.de]. Der Verdacht liege nahe, dass es "eher um den politischen Effekt als um echte Entspannung auf dem Berliner Wohnungsmarkt" gehe. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hält den Mietendeckel indes für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Wichtiger für die Mieter sei das Erschweren der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, ein Kündigungsschutz von Senioren oder höhere Hürden von Eigenbedarfskündigungen, so BBU-Vorstand Maren Kern in der "B.Z.".

Deutsche Wohnen: Aktie verliert fast 5 Prozent

Die Aktien der in Berlin aktiven Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia gingen am Donnerstag auf Talfahrt. In einem positiven Marktumfeld rutschte Vonovia mit einem Minus von 2,4 Prozent ans DAX-Ende. Die Aktien der Deutsche Wohnen sackten um 4,6 Prozent ab (Stand: 11.20 Uhr) und waren der schwächste Wert im MDAX. Zu den Verlierern gehörten auch LEG Immobilien und ADO Properties.