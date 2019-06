Aldi Nord und Aldi Süd wollen laut dem Bericht damit auf Kritik am vielen Plastik in den Geschäften reagieren. Seitdem Kunststoff-Tragetaschen kostenpflichtig sind, packen immer mehr Kunden ihre Einkäufe in die kostenlosen Knoten- oder Hemdchenbeutel in der in der Obst- und Gemüseabteilung, um Geld zu sparen.