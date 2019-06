Der Brandenburger Landtag will gegen Plastikmüll vorgehen. Die Landesregierung müsse Initiativen zur Vermeidung von Kunststoffmüll und vor allem Verpackungsabfall aus Kunststoff "auf allen Ebenen" unterstützen, heißt es in einem Beschluss des Landtags vom Donnerstag.

Der Landtag fordert in seinem Beschluss die Landesregierung auf, sich auf EU- und Bundesebene für Verbesserungen beim Recycling von Kunststoffen einzusetzen und die Einführung einer Abgabe auf ökologisch besonders nachteilige Kunststoffverpackungen zu prüfen. Die Einführung von Pfandsystemen für "coffee- und food-to-go-Verpackungen" müsse unterstützt und gegebenenfalls mit anderen Bundesländern die Einführung einer Pfandpflicht geprüft werden, heißt es in dem Beschuss.

Weiter heißt es in dem Beschluss, die Landesregierung solle sich für ein Verbot von Kosmetika und Reinigungsmitteln einsetzen, die Mikroplastik und andere Kunststoffe enthalten. Bei öffentlichen Veranstaltungen sollten Mehrwegsysteme eingesetzt werden. Zudem müssten Kommunen beim Aufbau von Mehrwegsystemen Unterstützung erhalten, fordert der Brandenburger Landtag.



Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) sprach sich in der Parlamentsdebatte insbesondere gegen den massenhaften Gebrauch von Einwegbechern aus. Es gebe hier noch "viel Luft nach oben", betonte der Minister. Zudem warb Vogelsänger für eine stärkere Verbreitung von "Unverpackt"-Läden in der Mark.



Laut einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Studie gehören die Deutschen zu den größten Plastikmüll-Verursachern in Europa. So erzeugte jeder Bundesbürger im Jahr 2016 durchschnittlich rund 38 Kilogramm Plastikmüll, wie aus dem "Plastikatlas 2019" der Heinrich-Böll-Stiftung und des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) [externer Link] hervorgeht. Das war deutlich mehr als der EU-Durchschnitt mit 24 Kilogramm.