Rocket-Chef Samwer will nun auch in Immobilien investieren

Das sieht eine Satzungsänderung vor, die die Hauptversammlung am Donnerstag beschloss. Bei dem Aktionärstreffen wurde allerdings die Sorge laut, dass die Firma den Mietenanstieg in Berlin befeuern und dadurch dem Ansehen des Unternehmens schaden könnte.



Die Bewohnerin eines Mietshauses in Berlin-Kreuzberg äußerte bei der Hauptversammlung die Befürchtung, aus ihrer Wohnung verdrängt zu werden. Das Haus war von der Rocket-Tochter GRC1-Germany gekauft worden. "Sorgen sie dafür, dass dieser Turm nicht zu einem weiteren Symbol wird für den Mietenwahnsinn in Berlin", forderte der Verband Kritische Aktionäre im Rocket-Hochhaus.

Die Idee, in Immobilien zu investieren, könnte zudem durch noch schärfere Gesetze zur Mietpreisbindung in Gefahr geraten. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Land Berlin die Mieten für alle nicht preisgebundenen Wohnungen ab 2020 für fünf Jahre deckeln will.