Mit Landesgeldern sanierte eine GmbH in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Schlösser in Brandenburg - jetzt sollen zehn davon verkauft werden. Erste Berichte darüber hatten im April für Unmut gesorgt. Jetzt gibt es erste offizielle Informationen zu dem Deal.

Kulturministerin Martina Münch habe die "Vereinbarung zur Überführung der Objekte der Brandenburgischen Schlösser GmbH in eine nachhaltige denkmalgerechte Eigentümerschaft und Nutzung" am Dienstag im Kabinett vorgestellt. "Demnächst" solle sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSG) und dem Land Brandenburg unterzeichnet werden.

Um den Verkauf von zehn Schlössern, Herrenhäusern und Parks in Brandenburg abzuwickeln, wollen das Land Brandenburg und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Kürze eine spezielle Vereinbarung schließen. Das teilte das brandenburgische Kulturministerium am Mittwoch mit.

Im April war bekannt geworden, dass mehrere Schlösser in Brandenburg unter den Hammer kommen sollen. In Immobilienanzeigen tauchten unter anderem das Schloss Steinhöfel und das Schlosshotel Reichenow zum Kauf auf. Kulturpolitiker in Brandenburg zeigten sich damals überrascht und forderten, den Verkauf zu überdenken.



In der Ankündigung vom Mittwoch rechtfertigte Münch nun einen Verkauf: Mit der Vereinbarung werde dafür gesorgt, dass die Schlösser und Parks "in den nächsten Jahren in eine nachhaltige denkmalgerechte Eigentümer- und Trägerschaft überführt und somit langfristig gesichert werden", teilte sie mit.