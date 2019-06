Auf dem Gelände des Siemens-Konzerns in Spandau wird ein neuer Wissenschaftsstandort mit dem Namen "Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science" entstehen. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Eröffnungsveranstaltung bekanntgegeben. Das Zentrum ist Teil der geplanten "Siemensstadt 2.0", für die der Konzern rund 600 Millionen Euro investieren will und für die im Sommer der städtebauliche Wettbewerb beginnen soll.



Das Werner-von-Siemens-Centre bildet den ersten Baustein eines auf gut zehn Jahre angelegten Großprojektes. Die Technische Universität Berlin (TU) soll dafür nun drei Professuren einrichten. Die Schwerpunkte werden auf Fertigungsverfahren, neuartigen Werkstoffen und digitalen Produktionsprozessen liegen - Themen, mit denen sich Siemens am Standort Spandau in den kommenden Jahrzehnten verstärkt beschäftigen will.