Siemens will in Berlin weitere Stellen streichen

Siemens will in Berlin und an anderen Standorten weitere Stellen streichen. Betroffen sei diesmal die Energieübertragunssparte, teilte der Konzern am Dienstag mit. Weltweit sollen hier 2.700 Stellen wegfallen, 1.400 davon in Deutschland. Sie ist nach Informationen der IG Metall Teil der Kraftwerkssparte.

An welchen Standorten in Deutschland wieviel genau gestrichen werden soll, wurde nicht mitgeteilt. Die Standorte Erlangen und Berlin seien aber am stärksten betroffen, hieß es von Siemens.