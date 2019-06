Die Pläne für die Wiederinbetriebnahme der Berliner Siemensbahn kommen einen weiteren Schritt voran. Die Deutsche Bahn und der Senat wollen in der nächsten Woche am Freitag eine Vereinbarung über die S-Bahnstrecke abschließen. Damit regeln sie, wie sie "erste vorgezogenen Planungsleistungen" finanzieren. Unterzeichnet wird der Vertrag vom Regierende Bürgermeister, Michael Müller, und Bahnvorstand Ronald Pofalla, im Bahnhof Wernerwerk.

Die knapp fünf Kilometer lange Strecke vom Bahnhof Jungfernheide bis zum Bahnhof Gartenfeld wurde vor 29 Jahren stillgelegt, Bahnhöfe und Schienenanlagen verfallen seitdem. Die Siemensbahn war 1929 in Betrieb gegangen, um Arbeiter aus der Innenstadt zu den Siemens-Werken zu bringen.

Bereits mehrfach wurde in Berlin gefordert, die Bahntrasse wieder in Betrieb zu nehmen, entsprechende Pläne lehnte die Bahn aber bislang ab. Neuen Schwung in die Debatte brachte die Ankündigung von Siemens, bis zu 600 Millionen Euro in seinen Standort zu investieren. Geplant ist ein Campus, auf dem es sowohl Forschungs- und Produktionsstätten als auch Wohnraum geben soll.