Die Entscheidung im städtebaulichen Wettbewerb zum Siemenscampus soll am 8. Januar 2020 bekanntgegeben werden. Das teilte eine Vertreterin des Siemens-Konzerns am Donnerstagabend in Berlin mit.

Zurück in die Zukunft in Spandau

Parallel zum Siemenscampus soll auch die Siemensbahn zwischen Jungfernheide und Gartenfeld reaktiviert werden. Dafür wird das Land Berlin voraussichtlich am 28. Juni eine Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn unterschreiben. Darin soll Berlin die Kosten der gesamten Planungsleistungen der Bahn, die zum Wiederaufbau der stillgelegten Strecke nötig sind, übernehmen. Wie hoch dieser Betrag ist, ist noch nicht bekannt. Die Bahn prüft derzeit, wie viel von der denkmalgeschützten Trasse noch verwendet werden kann.

Siemens hatte im vergangenen Herbst angekündigt, bis zu 600 Millionen Euro an seinem Standort in Spandau investieren zu wollen - die genaue Summe soll nach dem städtebaulichen Wettbewerb festgelegt werden. "Es geht darum, an unserem größten Produktionsstandort mit 11.500 Mitarbeitern die Arbeitsplätze längerfristig zu sichern", sagte Neike im April. Dazu sollen sich auch Start-ups und Institute an der Nonnendammallee ansiedeln. "Wir wollen Forschung, Leben und Produzieren zusammenbringen."