Berliner Arbeitnehmer, die wegen Nachtschichten auf ihr Auto angewiesen sind, sollen in Parkgebührenzonen nicht voll zahlen müssen. Das schlägt der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur vor.

In Berlin soll die Parkraumbewirtschaftung - also gebührenpflichtiges Parken im öffentlichen Straßenraum - ausgedehnt werden. Ziel ist es, in diesen Zonen das Verkehrsaufkommen zu verringern. Wer in einer Parkzone wohnt, kann einen kostenpflichtigen Bewohnerparkausweis beantragen und damit das ganze Jahr über parken.

Für Handwerksbetriebe gibt es bereits spezielle Parkausweise, die Unternehmer berechtigt, bis zu vier Fahrzeuge gebührenfrei in allen Berliner Parkzonen abzustellen. Der sogenannte "Handwerkerparkausweis" selbst ist allerdings nicht kostenlos und muss in Verbindung mit einem Arbeitsstättennachweis beantragt werden.