Umweltschützer in der Lausitz haben mit ihrer Klage gegen einen Weiterbetrieb des Braunkohle-Tagebaus Jänschwalde einen Teilerfolg errungen. Das Verwaltungsgericht Cottbus urteilte am Freitag in einer Eilentscheidung, dass der Hauptbetriebsplan für den Tagebau vorläufig rechtswidrig ist. Das teilten die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die Grüne Liga und die zuständigen Rechtsanwälte am Samstag mit.