Paypal will in Berlin offenbar massiv Stellen streichen

Paypal floriert, dank des steigenden Internethandels. Trotzdem will der Zahlungsdienstleister laut der Gewerkschaft Verdi an seinem Berliner Standort mehr als 300 Mitarbeiter entlassen. Das Unternehmen selbst spricht davon, den Standort "neu zu strukturieren".

Der Zahlungsdienstleister Paypal will offenbar in Berlin rund 87 Prozent der Stellen abbauen, das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag mit. Demnach sollen am Standort der Konzerntochter Papal Europe in Wilmersdorf 309 der aktuell 355 Stellen wegfallen, darüber habe der das Unternehmen am 18. Juni den Betriebsrat informiert.

Paypal bestätigte am Montag das Vorhaben, den Standort im Berliner Stadtteil Wilmersdorf "neu zu strukturieren". Der Vorschlag des Unternehmens sehe vor, "dass Teile der Arbeit von den Teams in Berlin Wilmersdorf an andere PayPal- oder Standorte externer Partner verlegt werden", teilte eine Sprecherin am Montag mit.