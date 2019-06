Siemens hatte am Dienstag den Abbau von deutschlandweit 1.400 Stellen angekündigt , rund ein Drittel davon am Standort Berlin.

Am Berliner Siemens-Standort wird es nach Gewerkschaftsangaben vorerst keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Grund sei eine Vereinbarung zwischen Konzern und Arbeitnehmern. Bis zum geplanten Börsengang der Energiesparte im kommenden Jahr seien diese vertraglich ausgeschlossen, teilte die IG Metall am Mittwoch mit.

Siemens will seine kriselnde Sparte "Gas und Power" abspalten und an die Börse bringen. In Berlin sind vor allem das Gasturbinenwerk und Teile des Schaltwerks mit mehreren tausend Beschäftigten betroffen. Eine Abspaltung sei besser als ein Verkauf, sagt die IG Metall.

"Wir wollen einvernehmliche Lösungen, das ist seit jeher der Weg, den wir gehen wollen", betonten auch Konzernkreise. Ziel sei es, die Vorgänge sozialvertraglich zu gestalten. Derzeit laufen entsprechende Verhandlungen zwischen beiden Seiten, die sich noch bis in den Herbst ziehen könnten. Die IG Metall kritisierte die Pläne am Mittwoch. "Die Marktentwicklung ist ja nichts Neues", teilte Rüdiger Groß mit, Betriebsratsvorsitzender im Berliner Schaltwerk, dessen Bereich Hochspannung besonders betroffen ist. "Aber anstatt ein lukratives Neugeschäft aufzubauen, hat das Management drei Jahre geschlafen."

Der Stellenabbau trifft vor allem die frühere Sparte Energie Management, die inzwischen in der operativen Einheit "Gas and Power" aufgegangen ist. Siemens will die Sparte mit dem bereits ausgegliederten Windkraftgeschäft zusammenlegen und bis September kommenden Jahres an die Börse bringen. Vor allem der Kraftwerksparte geht es schlecht, unter anderem wegen Überkapazitäten am Markt.