Dadurch kann es ab Donnerstag zur Schließung von Kitas und anderen Einrichtungen der AWO Berlin kommen. Die Arbeiterwohlfahrt betreibt in Berlin nach eigenen Angaben aktuell 45 Kindertagesstätten.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft alle Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Berlin ab Donnerstag zu einem dreitätigen Warnstreik auf. Am 13., 14. und 17. Juni sollen demnach etwa 1.800 Beschäftigte die Arbeit niederlegen.

Verdi fordert die Anpassung der derzeitigen Entgelttabellen der AWO auf das aktuelle Niveau des Tarifvertrages der Länder (TV-L). Erzieherinnen und Erzieher, die bei der AWO beschäftigt sind, werden zurzeit deutlich schlechter bezahlt, als solche die nach TV-L entlohnt werden. "Die Beschäftigten der AWO in Berlin sind nicht mehr bereit, diese Ungleichbehandlung hinzunehmen", so Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 17. Juni statt.