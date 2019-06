Das neue Wohnhochhaus "Grandaire" am Berliner Alexanderplatz hat am Donnerstag Richtfest gefeiert - und ist damit im Rohbau fertiggestellt. Nach dreißig Jahren ist das Haus der erste Wohnturm, der am Alex neu entstanden ist.

Das neue Gebäude ist das erste in einer ganzen Reihe von Hochhaus-Projekten. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten zu einem 130 Meter hohem "Wolkenkratzer" neben dem Park Inn am Alexanderplatz beginnen. Laut "Berliner Zeitung" [externer Link] hat der französische Baukonzern Covivio einen entsprechenden Bauantrag gestellt, der derzeit bearbeitet werde. Spätestens 2024 soll das 450 Millionen teure Projekt abgeschlossen sein, hieß es. Der Zeitplan entspricht in etwa den Erwartungen, die das Unternehmen vergangenes Jahr äußerte, als das Projekt vorgestellt wurde.

Sendung: rbb UM6, 27.06.2019, 18.00 Uhr