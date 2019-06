Berlin verliert 15 Prozent seiner Sozialwohnungen in einem Jahr

Innerhalb eines Jahres sind in Deutschland 50.000 Sozialwohnungen verschwunden - der Löwenanteil davon entfällt auf Berlin. Oftmals wurden sie umgewandelt und dem normalen Mietmarkt zugeführt, ohne dass Ersatz geschaffen wurde.

Bundesweit sank die Zahl der Sozialwohnungen um knapp 49.000 auf rund 1,2 Millionen. Zwei von fünf Sozialwohnungen, die innerhalb des angefragten Zeitraum wegfielen, entfallen also auf Berlin. Aber auch in Brandenburg ist die Zahl der Sozialwohnungen deutlich gesunken: Zum Jahresende 2017 gab es rund 41.000 dieser geförderten Wohnungen und damit 2.367 weniger als noch ein Jahr zuvor.

In Berlin ist die Zahl der Sozialwohnungen zuletzt gesunken. Zum Jahresende 2017 gab es rund 116.000 dieser geförderten Wohnungen und damit 21.208 weniger als noch ein Jahr zuvor - das entspricht einem Rückgang von mehr als 15 Prozent. Das geht aus jüngsten Zahlen hervor, die das Bundesinnenministerium an den Bundestag meldete und die der Nachrichtenagentur dpa vorliegen.

Bei Sozialwohnungen in Deutschland sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Allerdings fallen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit aus der Bindung und können normal am Markt vermietet werden. Sofern nicht im gleichen Umfang neue Sozialwohnungen gebaut werden, sinkt ihre Zahl.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass im vergangenen Jahr so viele Wohnungen in Berlin fertiggestellt wurden, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Zum Jahreswechsel gab es 18.000 Wohnungen mehr als ein Jahr zuvor, die Gesamtzahl stieg damit um 0,9 Prozent auf rund 1,95 Millionen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Allerdings erfasst das Amt nicht, wie viele dieser Wohnungen dem sozialen Wohnungsbau zuzurechnen sind.

Die meisten Wohnungen entstanden im vergangenen Jahr im Bezirk Treptow-Köpenick mit gut 2.500. Deutlich über 2.000 lagen auch in Mitte, Pankow und Lichtenberg. Schlusslicht ist Reinickendorf. Jedoch kamen gleichzeitig 31.300 Einwohner hinzu. Damit dürften die neuen Wohnungen den angespannten Wohnungsmarkt nur wenig entlasten - durchschnittlich teilten sich 2018 knapp 1,9 Berliner eine Wohnung.

In Brandenburg entstanden demnach im vergangenen Jahr etwa 10.300 Wohnungen neu. Angesichts von Nutzungsänderungen, Zusammenlegungen oder Abbruch liegt der Zuwachs demnach bei rund 9.800 Wohnungen, das ist ein Plus von 0,7 Prozent. Der Löwenanteil davon wurde in Potsdam fertiggestellt (2.015 neue Wohnungen).