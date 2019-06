Was hinter den Aktionspreisen von BlaBlaBus steckt

Für 99 Cent von Potsdam nach Hamburg: Mit solchen Kampfpreisen ist BlaBlaBus am Montag in den Fernbusmarkt eingestiegen. Aber wer zahlt eigentlich am Ende wirklich drauf - die Kunden, die Busunternehmen oder BlaBlaBus selbst? Von Johanna Siegemund