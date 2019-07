Bild: imago/Gustafsson

1.200 WLAN-Zugänge für Brandenburg - Drebkau hat jetzt einen Hotspot

12.07.19 | 12:06 Uhr

Insgesamt 1.200 WLAN-Hotspots werden in den nächsten 14 Monaten in ganz Brandenburg errichtet, so hat es der Landtag beschlossen. Der erste wurde am Donnerstag in Drebkau (Spree-Neiße) in Betrieb genommen.



An fast 1.200 Orten in Brandenburg stehen künftig öffentliche Internetzugangspunkte, sogenannte WLAN-Hotspots. Der erste vom Land finanzierte kostenfrei nutzbare Hotspot ist am Donnerstag in Südbrandenburg in Betrieb genommen worden. Er ist am Museum "Sorbische Webstube" in Drebkau (Spree-Neiße) angebracht.

14 Monate für Installation eingeplant

Insgesamt werden im Landkreis Spree-Neiße 40 Hotspots installiert. Unter den Standorten in Südbrandenburg sind unter anderem auch das Elster-Natoureum (Elbe Elster), das Heimatmuseum Dissen (Spree-Neiße), das Amphitheater der neuen Bühne Senftenberg xx und der Fontane-Park (Dahme-Spreewald). Mit dem Projekt wurde nach europaweiter Ausschreibung der Vodafone-Konzern beauftragt. Die bis zu 1.200 Hotspots, die in den nächsten 14 Monaten errichtet werden sollen, stehen an touristischen Zentren sowie kommunalen und landeseigenen Liegenschaften. Die Landesregierung zahlt für Installation, Betrieb und Wartung der Hotspots in den kommenden fünf Jahren insgesamt etwa fünf Millionen Euro. Sie setzt damit einen Beschluss des Landtags um.



IHK: Netzausbau unerlässlich

Die Industrie- und Handelskammer Cottbus begrüßte die Einrichtung von Hotspots. Zugleich betonte die IHK, dass der größere Nutzen für die Wirtschaft in einer flächendeckenden Verfügbarkeit von schnellem Internet und lückenloser Funkversorgung im Mobilfunk liege - besonders in ländlichen Regionen.



Sendung: Radioeins, 12.07.2019, 07.00 Uhr