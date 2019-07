Doch was genau solch ein Ticket bringen würde, ist den Spekulationen von Gegnern und Befürwortern überlassen. Verschiedene politische Lager - etwa die CSU in Bayern oder die CDU in Sachsen - haben seit Einführung dieses Tickets in Wien vor bereits sieben Jahren immer wieder solch ein günstiges Billig-Jahresticket ins Gespräch gebracht. Die Agentur Civity hat diesen "Wiener Weg" genauer untersucht [civity.de] . "Klar ist: Verkehrlich hat solch ein Ticket keine Wirkung, dafür ist mehr nötig", fasst einer der Autoren der Studie, Friedemann Brockmeyer, das Ergebnis ihres 365-Euro-Ticket-Checks zusammen.

"Täglich einen Euro für Bus und Bahn - das hat jeder, sogar die Autofans" lautet dabei die Rhetorik des Wiener Konzepts. Um diese Ticketidee auch in Deutschland im realen Leben zu überprüfen, hatten dann im vergangenen Jahr das Bundesumwelt- und das Bundesverkehrsministerium angekündigt, einer Stadt dieses 365-Euro-Ticket auf Probe zu spendieren. Das Ministerium schrieb ein Projekt dafür aus und gab für 2019 der Stadt Bonn den Zuschlag: "Bonn führt das 365 Euro-Ticket ein: Damit können Bürger für nur einen Euro pro Tag auf den ÖPNV umsteigen und das Auto stehen lassen", teilte das Umweltministerium mit. Die Kosten dafür trage zu 95 Prozent der Bund, 5 Prozent übernimmt in diesem Fall die Stadt Bonn.

Sehr klar ist auch ein anderer Effekt, der in Bonn zu beobachten sei: "Wie zu erwarten war, gab es vor allem in den ersten Monaten eine starke Nachfrage. Seitdem ist die Nachfrage rückläufig", teilt die Stadt mit. Heißen könnte dies: Offenbar hat die Aktion zwar die Sparer erreicht, doch für ein anhaltend anderes Verkehrsverhalten sorgt das 365-Euro-Ticket allein nicht.

Die mit dem 365-Euro-Ticket geweckte Nachfrage mit den vorhandenen Mitteln wie Personal, Fuhrpark und Infrastrusktur zu bewältigen, sei kaum möglich: "Der öffentliche Verkehr ist in den Spitzenzeiten bereits heute an der Kapazitätsgrenze", lautet die sehr klare Ansage der Stadt Bonn. Daher wären massive Investitionen in den ÖPNV erforderlich: Neue Strecken, Ausbau von Strecken, mehr Fahrzeuge, mehr Fahrpersonal und Ausbau der Werkstattkapazitäten. Darüber hinaus gehende Empfehlungen für alle Städte, die solch ein Modell einführen könnten, will Bonn allerdings nicht geben.

Jetzt, rund sechs Monate nach Einführung dieses Tickets in Bonn, hat zwar das Bundesinnenministerium nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über die Verkehrseffekte, doch die Stadt Bonn zieht ein erstes Fazit. Die Verkehrsbetriebe bieten das Ticket lediglich neuen Abonnenten an, Altkunden konnten von ihren 987-Euro-Jahres-Abos nicht wechseln und also auch nicht die 620 Euro sparen. "Die Einführung eines 365-Euro-Tickets für alle Kundinnen und Kunden hätte wahrscheinlich deutliche Auswirkungen", erklärt Marc Hoffmann, Sprecher der Stadt Bonn rbb|24. So käme es "vermutlich zu hohen Fahrgaststeigerungen bei Bus und Bahn" - sowohl bei einer Beschränkung des Tickets auf die Stadt also auch bei einer Gültigkeit für das Umland. Konkrete Zahlen hat Hoffmann allerdings noch nicht.

Wie zur Bestätigung der Bonner Erkenntnisse sagt Volkswirt Brockmeyer, solch ein 365-Euro-Ticket lasse sich auch in Berlin sicher zunächst leicht verkaufen. So würde in Berlin der Preis des Jahrestickets um rund 50 Prozent sinken, so dass man sicher viele neue Kunden gewänne. Doch von den Vielfahrern mit Monatstickets würde man dann gleichzeitig noch weniger Einnahmen haben. Damals in Wien, also im Jahr 2012, sei das Jahresticket um 80 Euro verringert worden, also etwa 20 Prozent, erklärt der Ökonom.

"365 statt 761 - das wäre in Berlin noch mal ein ganz anderer Hebel als in Wien", rechnet Brockmeyer vor. Da kauften dann noch viel mehr das günstigere Ticket und noch viel weniger zahlten den höheren Preis.



Doch genau das ist die Krux: Weniger Einnahmen, mehr Fahrgäste und das alles bei einer Kapazität, die bereits ausgereizt und nicht so schnell zu erweitern ist.