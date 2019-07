Der Besuch auf der Landesgartenschau in Wittstock schien ganz im Sinne des Ministerpräsidenten: Hier auf dem Gelände der Landesgartenschau schüttelt Dietmar Woidke (SPD), der sich im Wahlkampf befindet, die Hände, drückt die Rosenkönigin und bewundert die Blumenhalle, wo er sich die Vorteile und Ansprüche einer heimischen Blattschmuckstaude erklären lässt: Bloß nicht zu viel Sonne, die Blätter könnten sonst verbrennen, lernt der Ministerpräsident. Gut gelaunt flaniert Woidke über das Gelände der Landesgartenschau, durch den Friedrich-Ebert-Park, den Amtshof mit dem Museum des Dreißigährigen Krieges und entlang der historischen roten Stadtmauer, mit dem neu gestalteten Grünstreifen. Woidke findet es rundum "wunderbar, vor allem ist es schön, so viele begeisterte Mitarbeiter zu sehen, die die LaGa mit großem Optimismus und großer Fröhlichkeit präsentieren. Dazu viele begeisterte Besucher". Eine "tolle Werbung" für Wittstock, für den Landkreis und das Land Brandenburg sei das.

300.000 Besucher muss die LaGa nach Wittstock locken, damit sie sich rechnet. Jetzt zur Halbzeit ist man bereits bei gut 190.000, den Rest schaffe man auch noch, gibt sich der Geschäftsführer der Landesgartenschau Christian Hernjokl optimistisch, wenn denn der Wettergott weiter so gut mitspielt wie bisher: nicht zu warm, nicht zu kalt, keine Stürme oder sonstige Extremwetterlagen.

Die Landesgartenschau – das sei ein Glücksfall für Wittstock, schwärmt auch der Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos), der den ganzen Besuch mit zufriedenem Lächeln begleitet. Klar habe es am Anfang Zweifel gegeben. Aber die Stadt habe sich für alle sichtbar verändert, nicht nur, dass der Bahnhof saniert wurde, die Menschen seien optimistischer und wieder stolz auf ihr Wittstock und sehr motiviert, jetzt auch die zweite Halbzeit so gut hinzubekommen wie die erste. 27 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren rund um die LaGa in Wittstock investiert, davon kamen 20 Millionen Euro an Fördermitteln von Land, Bund und EU.