BVG-Chefin stellt Verbesserungen in Aussicht

Die BVG will den Auftrag in Höhe von drei Milliarden Euro an das Unternehmen Stadler Pankow vergeben. Dagegen hatte sich Alstom vor der Vergabekammer gewehrt. Neben dem französischen Mischkonzern wollte sich auch ein Konsortium aus den Konkurrenten Siemens und Bombardier um den Auftrag bemühen. Das deutsch-kanadische Duo legte aber kein gültiges Angebot vor, offenbar wegen Bedenken zu Haftungsrisiken.