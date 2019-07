Bild: imago/Heike Lyding

Juni 2019 - Niedrigste Arbeitslosenquote seit 1991 in Brandenburg

01.07.19 | 10:02 Uhr

Während in Berlin die Arbeitslosenzahlen im Juni bei 7,8 Prozent stagniert sind, kann Brandenburg die niedrigste Quote seit 1991 verbuchen. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent.



Während sich in Berlin im Juni 2019 die Lage am Arbeitsmarkt nur ganz leicht verbessert hat, ist die Arbeitslosigkeit in Brandenburg auf dem niedrigsten Stand seit 1991. Das geht aus den aktuellen Arbeitsmarktzahlen hervor, die die Regionaldikrektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Montag bekanntgegeben hat. In der Mark waren demnach 74.356 Arbeitslose gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,6 Prozent. Im Mai waren es 5,7 Prozent gewesen. In Berlin blieb die Quote im Juni unverändert bei 7,8 Prozent. Im Mai war die Zahl der Jobsuchenden in Berlin leicht gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit hat im Juni bundesweit rund 2,2 Millionen Frauen und Männer registriert, die sich erwerbslos gemeldet haben. Die Arbeitslosenquote liegt damit wie im Mai bei 4,9 Prozent.



Ausbildungsplätze für Jugendliche noch offen

Angestiegen ist in Berlin die Zahl der Arbeitslosen zwischen 15 und 25 Jahren. 12.274 junge Menschen waren hier auf Jobsuche – das ist ein Plus von 3,1 Prozent zum Vorjahresmonat. In Brandenburg stieg diese Quote um nur 0,5 Prozent. Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen wollten, hätten dennoch derzeit sowohl in Brandenburg als auch in Berlin gute Chancen auf eine Stelle, bilanzierte Bernd Becking, der Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit in Berlin-Brandenburg. "Noch immer sind in Berlin fast 7.800 Ausbildungsplätze offen und in Brandenburg cirka 7000, die die Unternehmen weiter anbieten", so Becking.

Weniger Langzeitarbeitslose

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg verringerte sich im Juni die Zahl derer, die ein Jahr und länger ohne Arbeit sind. "Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank in Berlin und in Brandenburg im Vergleich zum Vorjahr jeweils um mehr als 4 500", hieß es. "Das

ist in Berlin ein Rückgang um 10,7 Prozent." In Brandenburg waren es 13,7 Prozent weniger Langzeitarbeitlose.







Sendung: Antenne Brandenburg, 1.7.2019, 11:30 Uhr