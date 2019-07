Sigrid Berlin Dienstag, 09.07.2019 | 17:42 Uhr

Wie schade, In keiner Apotheke, in keinem Supermarkt kann man so frische Kräuter kaufen. Auch nicht in der Auswahl. Die Verkäuferinnen sind fast immer sehr kompetent, die Preise unschlagbar, Und so geht wieder ein alt eingesessener Betrieb den Bach runter. Der Sohn des Inhabers hat vor 2 Jahren verkauft, und nun ist Dermapharm nicht mehr in der Lage den Betrieb wirtschaftlich weiter zu führen. Waren die nur an den guten Lagen der Geschäfte interessiert? Hoffe es findet sich noch jemand, der den Betrieb übernehmen kann.